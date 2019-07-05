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"ريفالدو".. يوجه هذه الرسالة إلي "ميسي"

الرياضة

ميسي
ميسي

متابعات - أمينة عبد العال

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ميسي

برشلونة

الارجنتين

وجه نجم برشلونة السابق رسالة إلي ميسي،ليواسيه بها.

قال ريفالدو نجم برشلونة السابق، إن المنتخب الأرجنتيني لديه أسباب للشكوى من التحكيم في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي خسره 0-2 أمام نظيره البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا.

وأضاف ريفالدو "بالتأكيد الأرجنتين لديها أسبابها للشكوى.

 البرازيل لديها فريق أفضل من الأرجنتين حاليا وبالتأكيد كتيبة المدرب تيتي كانت ستفوز من دون هذه الأخطاء، ولكن هناك ركلتي جزاء لصالح الأرجنتين لم يحتسبهما الفار".

وأضاف "أنا أقول منذ فترة طويلة: لا أثق في الفار.

يضر بكرة القدم بكثرة التوقف ويفيد الحكام فقط، الذين يتنصلون من المسئولية ويضعون أعباء المباراة على تقنية الفيديو".

واعتبر ريفالدو أن ليونيل ميسي ربما كان ليفوز ببطولات مع الأرجنتين، لو كان قد صادف جيلا آخر للأرجنتين.

وقال "قبل ذلك كانت الأرجنتين خصمًا كبيرًا يضم العديد من اللاعبين المدهشين. ولكن الآن هناك ميسي وحده، وبالتالي حين يستطيع المنافسون إيقافه، يحسمون الأمر تقريبا".

وعن نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو، أوضح "النهائي أمام بيرو سيكون أصعب بكثير عن اللقاء الذي فازت به البرازيل 5-0 في دور المجموعات".

وأتم "ستكون مواجهة مختلفة، وإذا فازت البرازيل بدون نيمار فستكون دليلا على إمكانياتها الكبيرة".


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