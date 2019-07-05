  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
المغرب وبنين

بث مباشر.. مباراة المغرب وبنين

تظاهرات الجزائر

مظاهرات حاشدة تجتاح الجزائر للمطالبة برحيل رموز "بوتفليقة"

إيهاب لهيطة

«لهيطة» منتخب مصر لا يخشى أحدًا.. وجاهزون للتتويج بـ«الكان»

الوقود

بعد رفع الوقود.. زيادة أسعار النقل الجماعي بالقاهرة

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بـ"الضفة"

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

صلاح

المنتخب يكشف موقف «صلاح» من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

117 قتيلا و581 جريحا في اشتباكات طرابلس

أكثر من ألف قتيل و5000 مصاب في اشتباكات طرابلس

تركيا

بالفيديو.. قتلى وجرحى في تفجير إرهابي جنوب تركيا

النقاب

تونس تعلن حظر النقاب في المؤسسات الرسمية

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

الصفحة الأخيرة

الأرصاد
الأرصاد

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة غدًا

#

«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

#

«الأرصاد» تحذر الصائمين من طقس الغد

#

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا.
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. رمضان صبحي باق مع الأهلي لموسم جديد
» «سوكو» يقود هجوم بنين أمام المغرب
» حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام "صدام حسين"
» مدرب الكونغو يحذر لاعبيه من مواجهة مدغشقر
» «المصنفات» تغلق قناة فضائية وشركة إنتاج فني
» حقيقة تجنيد الإناث بالأردن
» "الصحة": "إيه ما يخليش الست تنزل تطمن؟!"
» مدرب نيجيريا: قادرون على تخطى الكاميرون
» تونس تعلن حظر النقاب في المؤسسات الرسمية
» "ريفالدو".. يوجه هذه الرسالة إلي "ميسي"
» إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة القتل العمد

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان