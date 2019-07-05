نائبة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى: الشهادات العالمية تؤكد نجاحها

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

المكاسب الاقتصادية

الشهادات العالمية

أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن مصر بدأت تجنى أولى ثمار المكاسب الاقتصادية من خطوات الإصلاح الاقتصادى، بجانب الشهادات العالمية التى تؤكد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى ونموه بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.
وأضافت النائبة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تسببت فى إصلاح العملة المصرية مقارنة بالعملات الأخرى، لافتة إلى أن معدل الاستقرار والأمن فى مصر كان له سبب كبير فى دعم التوجه نحو الاستثمار الأجنبى فى مصر.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود تسهيلات إجرائية وفنية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة انتقاء مجموعة من المتخصصين لتدريب شريحة كبيرة من الفنيين فى مراكز التدريب على الفنيات البسيطة لصناعة المصرية مثل صناعة السيارات.


 

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