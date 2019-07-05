» إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة القتل العمد

05 يوليه 2019 - 04:51 م

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، إحالة مسجل خطر الي محكمة الجنايات في اتهامه بقتل حارس أعمال صيانة كوبري الدقي بعدما خطط لسرقته وعندما لم يعثر على متعلقاته انهي حياته.

أنهت النيابة برئاسة المستشار محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، التحقيقات بعد قرابة شهر من وقوع الجريمة بعد ورود تقارير الجهات الفنية من الطب الشرعي والمعمل الجنائي.

واعترف المتهم علاء هنداوي 35 سنة مسجل خطر سرقات في تحقيقات النيابة انه مسجل خطر سرقات وقضى عقوبة السجن 10 سنوات في السطو على منزل وسرقته بالإكراه عام 2006 وتم الافراج عنه عام 2016، واضاف المتهم انه تجول يوم الجريمة في منطقة الدقي بحثا عن "سريقة" ليتمكن من شراء مخدر الترامادول لإدمانه عليه.

واستكمل المتهم قائلاً: إنه شاهد كمية من شكائر الأسمنت وحديد التسليح والمواتير أسفل كوبري الدقي فقرر التسلل الي موقع الأعمال لسرقة اي منها وبيعها وعندما قفز من البوابة الخلفية وحاول حمل تلك المواد فوجيء بثقلها الشديد فبدا التفكير في شيء أقل ثقلا لسرقته فلاحظ كرفان أمامه قائلا: شبه اللي بناه عادل امام في فيلم كراكون في الشارع فدخل إليه وشاهد رجلا نائما وبدأ في البحث عن اية اموال او هاتف محمول لسرقته وعندما لم يجد شيئًا قرر قتل الحارس النائم خشية شعوره به وفضحه واعادته للسجن مرة اخري فاخرج سلاحا "سكين" من بين طيات ملابسه وباغت الحارس بعدة طعنات في الرقبة فتفجرت منها الدماء ولوثت بنطاله وحذائه ففر هاربا عندما شاهد الحارس يخرج ورائه مترنحا ويضع يده على موضع الطعنات.

وأضاف المتهم، أنه تسلق السور للخارج وهرب لشارع جانبي وراقب منه مسرح الجريمة فشاهد تجمع عدد من الأشخاص على المجني عليه حتي سقط علي الارض قتيلاً، فهرب وقام بتغيير ملابسه وحذائه وتخلص منها مع سلاح الجريمة في حديقة وزارة الزراعة علي بعد أمتار من مسرح الحادث.

كشفت التحقيقات بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية ان المتهم اثناء هروبه طبع حذائه اثار الدماء على شيكارة اسمنت أسفل السور ورصدته إحدى كاميرات المراقبة في شارع جانبي يقوم بمسح حذائه والسكين بمنديل ويلقيه على الارض فتوجهت النيابة برفقة خبراء الادلة الجنائية ورفعت المنديل المدمم والتي تبين أنها دماء القتيل، وعندما تمكنت مباحث الدقي من القاء القبض علي المتهم أثناء سيره بمنطقة الدقي أرشد عن سلاح الجريمة وملابسه بمكان تخلصه منها وتم تحريزها وإرسالها للنيابة العامة.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وامرت بحبسه علي ذمة التحقيقات وارسلت كاميرات المراقبة لخبراء التصوير الجنائي بالادلة الجنائية وقاموا بتفريغها وكتابة تقرير حول ما ورد بها من توقف المتهم وقيامه بمسح حذائه وهو ما تطابق مع اعترافاته والادآة التي عثر عليها بذات المكان فقررت النيابة تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.