» مدرب نيجيريا: قادرون على تخطى الكاميرون

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نيجيريا

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الكاميرون

أبدى جيرنوت رور المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، ثقته فى قدرات لاعبيه على تخطي الكاميرون غدا السبت في دور الــ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال رور في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة:" سعداء للتأهل لهذا الدور والكاميرون من أفضل فرق هذة البطولة ".

وأضاف :"لدينا الوقت لعقد المزيد من الاجتماعات مع اللاعبين ووضع الخطة المناسبة لمواجهة أسود الكاميرون وسنؤدي مباراة كبيرة. الهزيمة في نهاية دور المجموعات أمام مدغشقر عابره. وأود أن أرى روح المغامرة في أداء اللاعبين ونأمل فى تقديم أداء مميز ".

وأوضح :"تأهل اللاعبين لهذا الدور رفع معنوياتهم. أعتقد أننا قدمنا أداء جيد على مدار البطولة، ونستطيع الفوز ".

وأعلن أن مدافع الفريق جاميليو كولينز تعافى من الإصابة ولكن جون أوبى ميكيل لن يلعب وشيهو عبد الله لن يلحق بالمباراة .

وقال إنه استفاد من درس الخسارة أمام مدغشقر ووعد بتقديم أداء أفضل .

وأشار إلى أن انه شاهد 6 مباريات لمنتخب الكاميرون وقال إنه فريق لديه قدرة بدنية كبيرة .

وأضاف :"نخشى الأخطاء التحكيمية فى هذا المباراة خاصة فى احتساب ركلات الجزاء لأن تقنية حكم الفيديو المساعد ستطبق بداية من الأدوار المقبلة وأخشى أيضا الأخطاء الدفاعية وأتمنى ألا تتكرر ".

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