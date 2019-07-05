» مدرب الكونغو يحذر لاعبيه من مواجهة مدغشقر

05 يوليه 2019 - 04:57 م

حذر فلوران إيبينجى المدير الفنى لمنتخب الكونغو الديمقراطية، لاعبيه من منتخب مدغشقر، قبل المواجهة التي تجمع الجانبين، بعد غد الأحد في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال إيبينجى- في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة :"ليس هناك ضغوط علينا.. نحن في قمة التركيز ويجب أن نستعد جيدا للتأهل. ويجب أن نلعب بالكثير من الرضا وسأحاول الحفاظ على الروح المعنوية لفريقي ".

وأضاف، أنه سوف يتحدث بهدوء بعد البطولة لتحديد إمكانية الاستمرار أو الرحيل متوجها بالشكر لشعب الكونغو على الثقة فى قيادة الفريق .

وأوضح :"نعمل على تحسين وضعنا وليس لدينا حدود ونسعى للوصول إلى أفضل مستوى ولأبعد مدى بالبطولة ".

وأكد :"فريق مدغشقر يتمتع بروح معنوية عالية، ويجب أن نقلق عندما نواجههم يوم الأحد".