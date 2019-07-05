"قرطام" يقترح تحويل النقل الداخلى بـ"الغربية" إلى هيئة نقل عام

05 يوليه 2019 - 05:35 م

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، باقتراح لتحويل مرفق النقل الداخلى بمحافظة الغربية إلى هيئة نقل عام، بناءًا مقترح تقدمت به أمانة الحزب بمركز ومدينة زفتى، مطالبًا بإحالته إلى للجنة المختصة.







وقال "قرطام" إن محافظة الغربية تمتلك مرفق كبير للنقل الداخلى، حيث تمتلك أسطول للنقل يصل إلى أكثر من 300 أتوبيس، ولكن الإهمال وعدم الصيانة أدى إلى تهالك هذا الأسطول، لافتًا إلى أن المرفق الذي اقتصر على تسيير سيارات لمدينتى المحلة وطنطا دون غيرهما من مراكز المحافظة فرغ المرفق من مضمون تحقيقه للفائدة المرجوة منه، وهى تسهيل نقل المواطنين فى كافة أنحاء المحافظة.



