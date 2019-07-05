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دراسة حديثة: الزبادي يحمي الرجال من سرطان القولون

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الزبادي
الزبادي

وكالات

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توصلت دراسة حديثة، إلى أن الرجال الذين يتناولون الزبادي مرتين على الأقل في الأسبوع ربما يقللون من خطر إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم.
وفحص الباحثون، في الدراسة التي أجريت بكلية الطب بجامعة واشنطن، بيانات حول 32606 من الذكور، و55743 من الإناث الذين خضعوا لفحص القولون بالمنظار بين عامي 1986 و2012.
وقدم المشاركون في الدراسة معلومات مفصلة عن عاداتهم الصحية ونمط الحياة والطعام والتمارين الرياضية كل 4 سنوات.
وخلال تلك الفترة كان هناك 5811 إصابة لدى الرجال بأورام القولون والمستقيم أو ظهور أنسجة غير طبيعية يمكن أن تصبح سرطانية في بعض الأحيان عند الرجال، و8116 إصابة بأورام الغدد لدى النساء.

ومقارنة بالرجال الذين لم يتناولوا أي كميات من الزبادي كان أولئك الذين تناولوا على الأقل حصتين أسبوعيا أقل عرضة بنسبة 19% للإصابة بالأورام الغدية التقليدية وهو النوع الأكثر شيوعا من الأورام الحميدة الموجودة في القولون والمستقيم.

وكان من يتناولون الزبادي أيضا أقل عرضة بنسبة 26% للإصابة بأورام الغدد التي تزيد احتمالات تحولها إلى أورام سرطانية. 
 

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