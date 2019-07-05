  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
المغرب وبنين

بث مباشر.. مباراة المغرب وبنين

أرشيفية

السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

البنك المركزي

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

الضبطية القضائية

سيارات الضبطية القضائية تنشر في محطات الوقود والمواقف

الاهلى

صورة.. الأهلي يضم نجمًا إفريقيًا مقابل 2 مليون يورو

أرشيفية

«برهامي» يكشف مفاجاة مدوية عن «مرسي» قبل عزله

تظاهرات الجزائر

مظاهرات حاشدة تجتاح الجزائر للمطالبة برحيل رموز "بوتفليقة"

الوقود

بعد رفع الوقود.. زيادة أسعار النقل الجماعي بالقاهرة

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

إيهاب لهيطة

«لهيطة»: منتخب مصر لا يخشى أحدًا.. وجاهزون للتتويج بـ«الكان»

صدق أو لا تصدق.. محاكمة ديك بسبب صياحه مبكرًا

الصفحة الأخيرة

«ديك» يتسبب في اتهام أستاذ جامعي مصري باختطاف طفلة بالسعودية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

محاكمة ديك في فرنسا.. والسبب غريب

#

"عكاشة": لا يوجد تحريف في التوراة أو الإنجيل

#

كيف تكون إنسانا ..؟

#

الأسواق العشوائية وكيفية انضمامها للاقتصاد الرسمي


يبدو أن ديكا في فرنسا سيحرم قريبا من "نعمة" الصياح يوميا في ساعات مبكرة. الديك "موريس" وجد نفسه عالقا في دعوى قضائية غير مألوفة، فيما تأمل مالكة الديك التوصل إلى حل في هذه القضية، التي تشغل بال الفرنسيين.رغم أن عمل المحاكم، يتطلب غالبًا الكثير من الوقت من أجل إصدار البت في قضايا المواطنين، إلاّ أن محكمة فرنسية وجدت ربما ما يكفي من الوقت، للتعامل مع قضية "غريبة" تشغل بال الرأي العام الفرنسي منذ مدة طويلة.

فأصابع الاتهام لا توجه هذه المرة إلى شخص قام بفعل، يُعاقب عليه القانون بل إن المتهم ديك يقوم بعادة يومية أثارت على ما يبدو امتعاض جيرانه، وقرروا إثر ذلك التوجه إلى المحكمة.

وفي هذا الشأن، أورد موقع صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ الألمانية أن محكمة فرنسية، بدأت أمس الخميس (الرابع من يوليو/ تموز 2019) محاكمة الديك "موريس"، بتهمة إزعاج الجيران بسبب صياحه المتكرر في ساعات الصباح الأولى".

وجاء النظر في هذه القضية، عقب شكوى تقدم بها زوجان متقاعدان في جزيرة "أوليرون" جنوب غرب فرنسا، حيث يرى الزوجان أن الديك "المزعج" يصدر أصواتًا غير عادية كل يوم الساعة السادسة والنصف صباحًا، وهو ما يزعجهما في المنزل.

من جهة أخرى، أشار موقع "الغارديان" البريطانية الذي نشر أيضا عن هذه القضية أن كورين فيسو مالكة الديك "موريس"، تعيش في جزيرة "أوليرون" لأكثر من 35 عاما، إذ تملك منذ سنوات حظيرة دجاج خاصة به، وأن الحظيرة تبعد بأمتار قليلة فقط عن غرفة نوم الجيران.

ونقل عن كورين فيسو قولها، إنها تأمل في التوصل إلى حل بشأن هذه القضية. وأضافت :"يجب على الناس أن يفهموا أن الحياة في الريف مازالت نفسها، ومن الطبيعي أن ي تحتوي على صياح الديكة". وأردفت :"أريد أن أحمي كل الديكة في فرنسا". فيما يُتوقع أن يصدر القرار الأخير بشأن هذه القضية في سبتمبر من هذه السنة.
يشار إلى أن قضية الديك "موريس"، أثارت تفاعلًا كبيرًا في فرنسا، فقد وقع أكثر من 120 ألف شخصا على عريضة في الإنترنت، من أجل إنقاذ الديك "موريس". حسب ما ذكر موقع صحيفة "ستاندر إيفنينغ" البريطانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صحفي سعودي يكشف عن صفقة القرن للزمالك وموعدها
» حريق هائل بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية
» التشيكل الرسمي لمباراة السنغال وأوغندا
» محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم
» وديًا.. الزمالك يسقط برباعية أمام بطل قبرص
» السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر
» «الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا
» حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام "صدام حسين"
» رسميًا.. رمضان صبحي باق مع الأهلي لموسم جديد
» «المصنفات» تغلق قناة فضائية وشركة إنتاج فني
» مدرب الكونغو يحذر لاعبيه من مواجهة مدغشقر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان