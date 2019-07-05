  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:35 م
بحث متقدم
المغرب وبنين

بث مباشر.. مباراة المغرب وبنين

أرشيفية

السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

البنك المركزي

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

الضبطية القضائية

سيارات الضبطية القضائية تنشر في محطات الوقود والمواقف

الاهلى

صورة.. الأهلي يضم نجمًا إفريقيًا مقابل 2 مليون يورو

أرشيفية

«برهامي» يكشف مفاجاة مدوية عن «مرسي» قبل عزله

تظاهرات الجزائر

مظاهرات حاشدة تجتاح الجزائر للمطالبة برحيل رموز "بوتفليقة"

الوقود

بعد رفع الوقود.. زيادة أسعار النقل الجماعي بالقاهرة

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

إيهاب لهيطة

«لهيطة»: منتخب مصر لا يخشى أحدًا.. وجاهزون للتتويج بـ«الكان»

"رايتس ووتش" تدين "الضغط" على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان

عرب وعالم

مخيمات السوريين فى البرد
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

صادم.. إليسا للسوريين: بلادكم أولى بيكم

#

"العامة للاستعلامات" ترد على ادعاءات "هيومن رايتس"

#

"هيومان رايتس ووتش» تستغل وفاة مرسي سياسيًا

#

القوات المسلحة ترد على تقرير "رايتس ووتش"


أدانت منظمة هيومن رايتش ووتش قرار السلطات اللبنانية هدم غرف إسمنتية بناها لاجئون سوريون في مخيمات عشوائية، معتبرة أنه "ضغط غير شرعي" عليهم للعودة إلى سوريا.
وقال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة إن "الكثيرين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة، منها الاعتقالات والتعذيب، وسوء المعاملة في فروع المخابرات السورية".

واعتبر فريليك أن "الأمر بالهدم هو واحد من عدد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة"، والتي منها "الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجول والإخلاء، والعراقيل أمام تعليم اللاجئين وإقامتهم وعملهم".

وكان الجيش اللبناني بدأ هدم غرف إسمنتية في مخيمات شرق لبنان، بعدما منحت السلطات اللاجئين المقيمين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا مهلة لإزالة هذه الغرف العشوائية، التي تثير المخاوف من تحولها إلى أماكن إقامة دائمة.

ويقيم ما بين 12500 و15 ألف لاجئ سوري في عرسال بينهم 7500 طفل على الأقل، وفق منظمات حقوقية.

وبدأت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في يناير 2017، وبناء على تفويض من السلطة السياسية، بتقديم تسهيلات للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، وبلغ عدد العائدين حتى مارس 2019 حوالى 172 ألفا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صحفي سعودي يكشف عن صفقة القرن للزمالك وموعدها
» حريق هائل بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية
» التشيكل الرسمي لمباراة السنغال وأوغندا
» محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم
» وديًا.. الزمالك يسقط برباعية أمام بطل قبرص
» السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر
» «الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا
» حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام "صدام حسين"
» رسميًا.. رمضان صبحي باق مع الأهلي لموسم جديد
» «المصنفات» تغلق قناة فضائية وشركة إنتاج فني
» مدرب الكونغو يحذر لاعبيه من مواجهة مدغشقر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان