إصابة 4 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بمياه البحر الصغير

05 يوليه 2019 - 07:55 م

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، بإصابات مختلفة إثر انقلاب "تروسيكل" بمياه البحر الصغير بمنية النصر.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر بانقلاب تروسيكل بمياه البحر الصغير أمام قرية ميت حديد بمنية النصر ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتبين إصابة كل من تيسير علي فراج 51 عامًا ومني علي فراج 30 عامًا وعايدة السيد إبراهيم 50 عامًا ورمضان إبراهيم محمد،14 عامًا وجميعهم مقيمين منشأة عاصم.

وتم نقلهم لمستشفى منية النصر لتلقى العلاج اللازم والحالات مستقرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.



