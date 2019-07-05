» حريق هائل بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية

05 يوليه 2019 - 08:07 م

نشب حريق بغرفة عمليات الحوادث، بمستشفى الشاطبى للولادة، بمنطقة الشاطبي وسط محافظة الإسكندرية، نتيجة ماس كهربائي بالغرفة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الشرطة والإطفاء، ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب أسر الحالات المتواجدة بداخل المستشفى، وتوفير سيارات الإسعاف، لنقل المصابين بداخل المستشفى.

وتسبب الحريق في حالة من الذعر والخوف، بين أسر الحالات المتواجدة بالمستشفى، لسرعة إسعاف المصابين ونقلهم من خلال سيارات الإسعافات الأولية، وسط تواجد أمني مكثف لإخماد الحريق.