السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

05 يوليه 2019 - 08:22 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.

وتم تأكيد أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظًا على الأمن القومي العربي، حيث أعرب أمير الكويت عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما تم بحث التعاون الثنائي، حيث ثمن الشيخ صباح العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، مؤكدًا استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، مشيدا بتميز العلاقات المصرية الكويتية، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربًا عن حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



