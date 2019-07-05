  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:45 م
بحث متقدم
اوغندا والسنغال

بث مباشر لمباراة السنغال وأوغندا

أرشيفية

خطة الحكومة لمواجهة رفع تعريفة المواصلات

محكمة الاسرة

قانون «النفقة» الجديد: الدفع وإلا

أرشيفية

السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

مخدرات

المزاج ليس للرجال فقط.. 27% من المتعاطين "إناث"!

أرشيفية

«برهامي» يكشف مفاجاة مدوية عن «مرسي» قبل عزله

أرشيفية

بشرى للأطباء.. وحدات سكنية وزيادة البدلات وتخفيض مدة الترقيات

الاهلى

صورة.. الأهلي يضم نجمًا إفريقيًا مقابل 2 مليون يورو

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

البنك المركزي

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

فى شبرا الخيمة

عامل يمزق جسد جاره بسبب الأطفال

قضايا وحوادث

ضبط سائق قتل شقيقه وألقى جثته في مياه ترعة بالمحلة بعد تمزيق جسده
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

عامل يمزق جسد عاطل بسبب خلافات بينهما

#

عاطل يمزق جسد عامل بسبب خلاف مالي

#

عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية

#

عامل يقتل جاره بسبب إسطوانة غاز

الاجهزة الامنية

شبرا الخيمة

حبس عامل

لهو الاطفال

تمزيق جسد جارة

شهدت مدينة شبرا الخيمة واقعة قتل بشعة، حيث أقدم عامل علي تمزيق جسد جاره بسكين حتي أرداه قتيلًا لخلافات بينهما بسبب لهو الأطفال وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بالتحفظ على الجثة ونقلها إلى المستشفى وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية، كانت بتلقي المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بوفاة "محمد ح ي" عامل إثر طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات بالذراعين والفخذين.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أسامة ك ا" عامل لوجود خلافات بينهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، علي أثر خلافات على الجيرة ولهو الأطفال بينهما وتعدى المجنى عليه بالسب والشتم فقام بإعداد سلاح أبيض "سكين" حتى أراده قتيلاً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. محاولة هروب جماعية لمساجين بالجزائر
» أبو مازن: لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الآن
» مفاجأة.. منتخب المغرب يودع منافسات أمم إفريقيا
» "كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين
» صحفي سعودي يكشف عن صفقة القرن للزمالك وموعدها
» حريق هائل بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية
» محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم
» وديًا.. الزمالك يسقط برباعية أمام بطل قبرص
» السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر
» سيارات الضبطية القضائية تنشر في محطات الوقود والمواقف
» «الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان