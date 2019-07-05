خطة الحكومة لمواجهة رفع تعريفة المواصلات

05 يوليه 2019 - 09:25 م

أعلن مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيادة أسعار المواد البترولية، فى خطوة تأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، ما أثار تساؤلات عديدة حول الطرق والخطوات التى حددتها الدولة؛ لضمان عدم رفع تعريفة المواصلات عن المقرر لها رسميًا.

وارتفع سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

كما ارتفع سعر البوتاجاز المنزلى إلى 65 جنيهًا/أسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجارى إلى 130 جنيهًا/أسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقى الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتهدف الدولة من وراء تلك الإجراءات، إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة، على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلًا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مؤكدًا أن «مصر تسير على الطريق الصحيح»، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى فى نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

وفى أول توجيه حكومى بشأن «أجرة المواصلات» بعد زيادة البنزين، قال الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزير أصدر توجيهات عاجلة للمحافظين بضرورة مراعاة عدم المغالاة فى أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بالمحافظات، بعد قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف «قاسم»، فى تصريحات صحفية له: «هذه الزيادة يتم إقرارها وفقًا لكل محافظة على حدة، وهناك توجيهات من الوزير للمحافظين بمراعاة المواطنين فى الزيادة الجديدة، وعدم المغالاة فيها تيسيرًا على المواطن ومنعًا لاستغلاله من قِبل السائقين».

وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب, قال الدولة عليها اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التى من شأنها ضبط أسعار وسائل المواصلات، ومنع رفعها عن المحدد لها.

وأضاف «قرقر»، فى تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن إدارات المواقف بالمحافظات عليها تكثيف عملها خلال الفترة المقبلة، كما عليها متابعة المواقف بشكل يومى والاستمتاع لشكاوى المواطنين، وليس هذا فحسب بل يجب توقيع غرامات وجزاءات مشددة على من يرفع الأسعار.

عضو لجنة النقل بالبرلمان، أشار إلى أن مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالدولة عليها دور هى الأخرى، إذ عليها متابعة الأسواق والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه استغلال هذه الموقف لتحقيق مكاسب.

ونوه بأن المواطنين تحملوا كثيرًا كما وقفوا بجوار الدولة، وبالتالى الحكومة وكافة الأجهزة المعنية عليها ضبط الأسواق وكذلك وسائل المواصلات؛ وذلك خدمة للمواطنين.

من جانبه،أمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على الأسواق وبيان التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفتها.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى التنسيق مع مدير الأمن ومديرى إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ملصق بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة.

وأضاف، أنه على المواطنين الإبلاغ عن أى محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار فورًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة.

فيما، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للسرفيس والنقل الجماعي، بشن حملات داخل المواقف لمنع أية زيادة عشوائية فى تعريفة الركوب، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالف.

وشدد المحافظ، على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق الحملات التفتيشية المستمرة من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعي، موجهًا بضرورة وضع لافتات «استيكر» على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير، إضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقفًا.