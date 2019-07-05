  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:44 م
بحث متقدم
اوغندا والسنغال

بث مباشر لمباراة السنغال وأوغندا

أرشيفية

خطة الحكومة لمواجهة رفع تعريفة المواصلات

محكمة الاسرة

قانون «النفقة» الجديد: الدفع وإلا

أرشيفية

السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

مخدرات

المزاج ليس للرجال فقط.. 27% من المتعاطين "إناث"!

أرشيفية

«برهامي» يكشف مفاجاة مدوية عن «مرسي» قبل عزله

أرشيفية

بشرى للأطباء.. وحدات سكنية وزيادة البدلات وتخفيض مدة الترقيات

الاهلى

صورة.. الأهلي يضم نجمًا إفريقيًا مقابل 2 مليون يورو

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

البنك المركزي

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

أبو مازن: لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الآن

عرب وعالم

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

وكالات

أخبار متعلقة
#

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

#

وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

#

مظاهرات بالأردن ضد صفقة القرن

#

إدارة «ترامب» تتحدث عن تأجيل «صفقة القرن»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "صفقة القرن انتهت وتفشل كما فشلت "ورشة المنامة" التي بدأت بخطاب لكوشنر وانتهت بخطاب له أيضا، مشددا على أنه لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الذي طرحه الأمريكيون"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد الرئيس الفلسطيني: "قلنا لا لصفقة القرن ولن نقبل بها وقلنا ذلك بكل وضوح وصراحة، ولا للذي يأتي بعدها، متسائلا: ما هي القضايا التي بقيت لنتحدث عنها ونناقشها؟".

وأشار عباس إلى أنه لن يتم القبول "بما تفرضه أمريكا سواء رأيها أو كوسيط، معتبرا أنه منذ "أوسلو وحتى الآن "لم يتم إحراز أي تقدم على يد الأمريكيين".

وتابع عباس: إنه لن يتعامل مع الإدارة الأمريكية ما لم "تتراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق القضية الفلسطينية"، وأن "القرارات المزاجية والفردية وأحادية الطرف لا تنطبق علينا ولا يمكن أن نقبل بها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. محاولة هروب جماعية لمساجين بالجزائر
» أبو مازن: لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الآن
» مفاجأة.. منتخب المغرب يودع منافسات أمم إفريقيا
» "كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين
» صحفي سعودي يكشف عن صفقة القرن للزمالك وموعدها
» حريق هائل بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية
» محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم
» وديًا.. الزمالك يسقط برباعية أمام بطل قبرص
» السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر
» سيارات الضبطية القضائية تنشر في محطات الوقود والمواقف
» «الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان