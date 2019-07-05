رسالة نارية من "أديب" للمنتخب بعد مفاجأة المغرب

05 يوليه 2019 - 10:50 م

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى المنتخب المصري، بعد خروج المغرب من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب بنين فى أقوى المفاجأت ببطولة الكان 2019 ، قائلا :" ما حدث مع المغرب درس قوى وموجه لمصر".



وطالب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، المنتخب الوطنى المصري بالتركيز في مباراته غدًا أمام منتخب جنوب أفريقيا، قائلا: "نتعلم من درس المغرب اليوم".

