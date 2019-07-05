"عكاشة": ثورة 30 يونيو هي عبور أكبر من عبور 73

05 يوليه 2019 - 11:10 م

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر استعادت الآن وضعها وإمكانياتها الطبيعية، معتبرًا أن ثورة 30 يونيو تعد عبورًا أكبر من عبور قناة السويس في حرب أكتوبر 73 ضد العدو الاسرائيلي .



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة ، يوم الجمعة، أن جمهور الكنبة انتفض في 30 يونيو ليفرض كلمته، مشيرا الى أن ثورة 30 يونيو منعت إلى حد ما تدمير الجنس العربي بأكمله.

