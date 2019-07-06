» ساديو ماني: منتخب السنغال لم يحضر للنزهة في القاهرة

06 يوليه 2019 - 12:40 ص

أكد ساديو ماني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال أنهم لم يحضروا إلى مصر للنزهة ولكن بحثاً عن لقب بطولة أمم إفريقيا.

وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي لبطولة أمم إفريقيا، إن هدفهم الأول هو اللقب وليس هناك غير ذلك.

وأضاف "بالطبع هدفي الأول هو الفوز باللقب، بالتأكيد نحن هنا فقط من أجل الفوز به.. أشعر دائما بالرغبة في مساعدة زملائي بطريقة لعبي أتمنى أن أستطيع مساعدة بلدي السنغال لتحقيق إنجاز كبير.. باختصار أنا دائما أقول إنني أريد تحقيق الفوز وهذا كل شيء".



وأوضح أن الأجواء في مصر رائعة وكل شيء يسير بشكل جيد.

