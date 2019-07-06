ميركل: لا أرى مشكلة في رفض ماكرون توسيع الاتحاد الأوروبي

06 يوليه 2019 - 12:50 ص

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها لا ترى مشكلة في معارضة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لتوسيع الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.

وقالت ميركل إن ماكرون يطالب بضرورة تحسين آليات العمل في الاتحاد الأوروبي أولا.

وذكرت ميركل الجمعة بعد مؤتمر عقده قادة أوروبيون مع رؤساء دول وحكومات ست دول من دول البلقان في بوزنان ببولندا: "هذا الأمر اتفق معه فيه وهو مجال يمكن أن نعمل فيه كثيرا".



وأضافت المستشارة: "لا أرى هذا مطلقا رفضا لقبول مفاوضات من أجل الالتحاق بالاتحاد".



ويعتبر ماكرون معارضا لتوسيع الاتحاد الأوروبي نحو دول مرشحة من منطقة البلقان في الوقت الراهن.



ويتمسك ماكرون بموقفه في حاجة الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات جذرية قبل الإقدام على هذه الخطوة.



أحبط هذا الموقف الرافض من جانب فرنسا وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي آمال كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

