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فضيحة .. رجل دين شهير يقيم علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة

عرب وعالم

السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين
السفير الإسرائيلي، دافيد جوفرين يزور قبر حاخام يهودي بالبساتين

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رجل دين يهودي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة مدوية كان بطلها حاخام يهودي شهير مع امرأة متزوجة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المحكمة بعد أن تأكدت من التهم المنسوبة للحاخام الكبير في دولة الاحتلال، شموئيل تال، قررت أنه يجب عليه الامتناع عن القيادة العامة، ومنعه من تقديم المشورة بشأن المسائل الشخصية للنساء أو لقائهن.

وقالت المرأة التي أقام الحاخام علاقة معها بحسب التقرير: إنها كانت تذهب إليه للحصول على المشورة بسبب مشكلات مع زوجها ولكنه أقنعها بالطلاق منه من أجله.

وأضاف التقرير أن هناك سيدات أخريات اتهمن الحاخام بجرائم جنسية مشابهة، فضلًا عن تبادل مواد إباحية معهن تم العثور عليها في حاسوبه الشخصي.

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