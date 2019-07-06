مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن "صفقة القرن" للزمالك

أحمد عادل شعبان
أكد مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - أن رمضان صبحي - لاعب الأهلي - ليس هو صفقة القرن التي تحدث عنها خالد الغندور .
وقال "منصور" في فيديو بثه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك إن رمضان صبحي "مات" من أجل الانضمام للفريق الأبيض ، مؤكدًا أنه رفض هذا الأمر نظرًا لثمن الإعارة المبالغ فيه ، قائلا: مدفعش 18 مليون جنيه فيه.
وأضاف: "أنا مقولتش الزمالك هيجيب صفقة القرن .. خالد الغندور هو اللي قال .. ومع ذلك أنا بقول إننا هنضم 2 لاعيبة في الصيف هيكونوا أقوياء ومميزين".
ظهر12:05 م
فجر
03:20
شروق
05:01
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
19:08
عشاء
20:38