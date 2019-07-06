  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:37 ص
بحث متقدم
اردوغان

قرار مفاجيء.. أردوغان يقيل أعلى شخصية مالية.. ما السبب

ترامب

تهديد جديد لترامب: ستبدأ حملات الاعتقال

زلزال كاليفورنيا

فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا

عيد استقلال الجزائر

الاحتفال باستقلال الجزائر.. ومغردون: بدون نظام بوتفليقة

ارشيف

شبح الاعتزال الدولي يخيم على «أسود الأطلسي»

فجر

السعيد: نفسي "تركي آل الشيخ" يكون من نصيب الكويت

الفنانة

فنانة شهيرة تظهر في الكويت بوجه متورم.. ما السبب

عزاء

مؤثر .. أمير سعودي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

الدولار

الدولار يستقر ليسجل هذا الرقم

عزت أبو عوف

أول تعليق لأرملة "عزت أبو عوف" بعد وفاته

أول تعليق من رمضان صبحي بعد تجديد إعارته

الرياضة

رمضان صبحى
رمضان صبحى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

#

أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"

#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

#

رسالة غريبة لـ أيتن عامر من زوجها بعد انتهاء رمضان

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي فى تجديد إعارة صانع ألعاب الفريق رمضان صبحي، لمدة عام من نادى هدرسفيلد الإنجليزي.

وعلق رمضان، على تجديد إعارته إلى القلعة الحمراء لمدة موسم إضافى، بنشر صورته عبر إنستجرام وعلق عليها قائلا: "أهلاوى".

يأتي هذا فى إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة فى الموسم المقبل لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلى سواء على الصعيد المحلي أو القارى.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تستعد لنشر سفن بالقرب من البحر الأسود
» فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا
» رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين الدستورى أمام الرئيس
» الحكومة الموريتانية: "الشعب عايز كدة"
» زلزال شديد يضرب كاليفورنيا
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
» صور.. بعثة الأهلى تطير لإسبانيا لبدء المعسكر الخارجي
» أول تعليق من رمضان صبحي بعد تجديد إعارته
» محلل بقناة الأهلي: الإدارة ستدعم الفريق بصفقات ستكون الأقوى
» عزل "ياسين لاشين" وظيفته بعد إدانته بـ"الابتزاز الجنسي" للطالبات
» فنان شهير يتعرض لحادث مروع

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان