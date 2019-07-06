» أول تعليق من رمضان صبحي بعد تجديد إعارته

06 يوليه 2019 - 09:29 ص

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي فى تجديد إعارة صانع ألعاب الفريق رمضان صبحي، لمدة عام من نادى هدرسفيلد الإنجليزي.

وعلق رمضان، على تجديد إعارته إلى القلعة الحمراء لمدة موسم إضافى، بنشر صورته عبر إنستجرام وعلق عليها قائلا: "أهلاوى".

يأتي هذا فى إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة فى الموسم المقبل لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلى سواء على الصعيد المحلي أو القارى.