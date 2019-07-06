مؤثر .. أمير سعودي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

06 يوليه 2019 - 09:35 ص

قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بتعزية حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، في وفاة نجله خالد بن سلطان القاسمي.

ونقل الأمير خالد الفيصل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى حاكم الشارقة، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد.

كما دعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.







