السعيد: نفسي "تركي آل الشيخ" يكون من نصيب الكويت

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عبرت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن احتياج بلدها إلى شخصية ثرية على شاكلة تركى آل الشيخ المستشار بالديوان الملكى السعودى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للترفيه .

وقالت السعيد فى تغريدتها على " تويتر": "وآنا مندمجة بحفلة عبادي الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا  تركي آل الشيخ على سبيل الإعارة أو كمحترف  ممكن".

وتفاعل رواد تويتر مع المنشور، فقال أمير حسان مهاجمًا السعيد: "هلا صار تركي قدوتك في الحياة".

وصارت الحفلات هي هدفك وقد بلغت من العمر عتيا وأنت تتمنين الحفلات في بلد محافظ.

هل تتمنين رؤية بنات الكويت يزاحمون الشباب في الحفلات.

وأضافت راجية مصطفى مهاجمة السعيد أيضًا: "تكفيين لو تروحي انتي لتركي لأنه بحاجة لك والكويت الأحرار ليسو بحاجة لك ولتركي"


يذكر أنه قبل ذلك شنت فجر هجوم على تركى آل الشيخ، بعد إساءته للشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وتشبيهه بالقزم.

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