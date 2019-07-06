شبح الاعتزال الدولي يخيم على «أسود الأطلسي»

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خيم شبح الاعتزال الدولي على لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم عقب خروجه من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إثر خسارته 1-4 بركلات الترجيح أمام بنين أمس على ملعب "السلام".

وأعلن المغربي مبارك بوصوفة القائد الثاني للمنتخب المغربي عن اعتزاله اللعب الدولي في صفوف منتخب بلاده خلال المرحلة المقبلة والاكتفاء بما قدمه الفترة الماضية.

كما أشار لاعب الوسط كريم الأحمدي في مناسبات عدة قبل وأثناء البطولة المقامة بمصر، أنه اتخذ القرار النهائي حول مشواره الدولي بـ"تعليق الحذاء" عند انتهاء المغامرة الأفريقية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني عن حسم الثلاثي نور الدين أمرابط صانع الألعاب، ومهدي بنعطية قلب الدفاع ومبارك بوصوفة قرارهم بالاعتزال دوليا أيضًا.

كما لوح أكثر من لاعب بورقة الاعتزال الدولي بسبب الإخفاق الأفريقي، وبينهم خالد بوطيب رأس الحربة الذي يقترب من عامه الاثنين والثلاثين سعيًا وراء التفرغ لمسيرته مع الزمالك المصري، ويونس بلهندة لاعب الوسط.


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