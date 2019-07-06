  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:36 ص
بحث متقدم
اردوغان

قرار مفاجيء.. أردوغان يقيل أعلى شخصية مالية.. ما السبب

ترامب

تهديد جديد لترامب: ستبدأ حملات الاعتقال

زلزال كاليفورنيا

فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا

عيد استقلال الجزائر

الاحتفال باستقلال الجزائر.. ومغردون: بدون نظام بوتفليقة

ارشيف

شبح الاعتزال الدولي يخيم على «أسود الأطلسي»

فجر

السعيد: نفسي "تركي آل الشيخ" يكون من نصيب الكويت

الفنانة

فنانة شهيرة تظهر في الكويت بوجه متورم.. ما السبب

عزاء

مؤثر .. أمير سعودي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

الدولار

الدولار يستقر ليسجل هذا الرقم

عزت أبو عوف

أول تعليق لأرملة "عزت أبو عوف" بعد وفاته

رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين الدستورى أمام الرئيس

قضايا وحوادث

النيابة الادارية
النيابة الادارية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

#

"البشير" يدلى باعترافات خطيرة عن قتل المتظاهرين

#

بعد إقراره بالتهم.. أول قرار من أسرة "البشير"

#

بعد اعترافه بالتهم.. أسرة البشير تتخذ هذا الإجراء

السيسي

النيابة الادارية

رئيس النيابة الادارية

امانى الرفاعى

قام المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، صباح اليوم السبت، بأداء اليمين الدستورية أمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما قام الرئيس بمنح المستشارة  أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهودها وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيه 2019.

والمستشارعصام الدين محمد فهيم المنشاوي من مواليد 20-8-1951، حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعه عين شمس  عام1973، وقد التحق بالنيابة الإدارية  عام  1975 متدرجاً في مناصبها المختلفة ، ونظراً لتميزه فقد تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية ، حيث تولى العمل مديراً لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا ،

 حتى تم اختياره للعمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة ثم مديراً لمكتب فني الجيزة  ، ليتم اختياره في يوليو 2018 مديراً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات ، ثم رئيسا ً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من اليوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تستعد لنشر سفن بالقرب من البحر الأسود
» فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا
» رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين الدستورى أمام الرئيس
» الحكومة الموريتانية: "الشعب عايز كدة"
» زلزال شديد يضرب كاليفورنيا
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
» صور.. بعثة الأهلى تطير لإسبانيا لبدء المعسكر الخارجي
» أول تعليق من رمضان صبحي بعد تجديد إعارته
» محلل بقناة الأهلي: الإدارة ستدعم الفريق بصفقات ستكون الأقوى
» عزل "ياسين لاشين" وظيفته بعد إدانته بـ"الابتزاز الجنسي" للطالبات
» فنان شهير يتعرض لحادث مروع

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان