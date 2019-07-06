رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس

06 يوليه 2019 - 10:09 ص

قام المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، صباح اليوم السبت، بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

كما قام الرئيس بمنح المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهودها وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيو 2019.

والمستشارعصام الدين محمد فهيم المنشاوي من مواليد 20-8-1951، حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام1973، وقد التحق بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجاً في مناصبها المختلفة، ونظرًا لتميزه فقد تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية ، حيث تولى العمل مديراً لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا.

حتى تم اختياره للعمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة ثم مديراً لمكتب فني الجيزة، ليتم اختياره في يوليو 2018 مديراً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات ، ثم رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من اليوم.