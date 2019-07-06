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أزمة في المغرب بسبب "اطبخي واقعدي في البيت"

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متابعات - أمينة عبد العال

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الاذاعة

المرأةالمغربية

تعرض مذيع مغربي لحملة عاصفة من الانتقادات بعد إهانته للمرأة، قائلا فيما معناه: "اطبخي واقعدي في البيت"

ولم يتوقع إذاعي في إذاعة خاصة، أن يجد نفسه في قلب عاصفة وموجة غضب، بفعل تعليق مباشر، اعتبرته المعنية به إساءة لها وللمرأة المغربية.

وفي هذا الإطار، قال الإذاعي مجيبا إحدى المعلقات بخصوص موضوع المنتخب المغربي، "عليك بالطهو وابتعدي عن المنتخب واهتمي بأمرك.. شاهدي شميشة أو أي شيء آخر وابتعدي عنا.. ابتعدي من الكرة واتركيها لأهلها..".

هذا التعليق لم يرق عموم رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وتنوعت ردود الأفعال، بين من طالب بتوقيفه عن التنشيط ليكون درسا له، وآخر دعا إلى إبلاغ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للتصدي لمثل هذه التعليقات، لما لها من إساءة للمرأة عامة، والمغربية على وجه التحديد.

ومن جهتها، دخلت الإذاعة الخاصة المعنية على الخط، وأصدرت بيانا توضيحيا في الموضوع، أكدت من خلالها أنها "تقدم اعتذارها لما بدر عن الصحافي ممن أقوال، علاوة على أن تعليق الصحافي جاء بشكل عفوي وتلقائي حول من يتمنى إقصاء المنتخب من كأس إفريقيا، لكن هذا الأمر لا يمكن أن نعتبره تبريرا".

وأضافت الإذاعة ذاتها في بيانها الذي اطلعت هسبريس عليه، أنه "تم اتخاذ قرار بتوقيف المعني بالأمر ثلاثة أيام، رغم تقدمه باعتذار رسمي"، مؤكدا "إيماننا بمبدأ المناصفة كما جاء به دستور 2011.. وهو ما يتضح من عدد التقنيين والصحافيين الإناث بالإذاعة".


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