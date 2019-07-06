قنبلة بوزن نصف طن.. ساعات رعب بمطار ألماني

06 يوليه 2019 - 10:49 ص

أكدت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني، تأخير مسار الرحلات بسبب إبطال مهندسين لمفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من المطار.

ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات من يوم الأحد وستؤثر أيضًا على المواصلات العامة.

وبحسب الشرطة المحلية فإن السلطات ستجلي نحو 16500 شخص وهم من يسكنون في محيط كيلومتر من موقع القنبلة قرب برج البنك المركزي الأوروبي في شرق المدينة لحين قيام المهندسين المختصين بتفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو 500 كيلوجرام.

ويقع مطار فرانكفورت على بعد نحو 14 كيلومترًا إلى الشرق من موقع القنبلة، ويستخدم المطار ما يصل إلى 68 مليون راكب سنويًا.