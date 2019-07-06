"مياه القاهرة": دخلنا مرحلة الشح المائي

06 يوليه 2019 - 10:59 ص

حذر المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، المصريين من الإسراف في استخدام المياه، قائلاً: "هناك إسراف كثير في المياه، لدينا مشكلة في المياه المهدرة، وإسراف المياه في غير محله لا يرضي الله".



وأضاف "الشيمي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "نحن في مرحلة الشح المائي؛ إذا قل نصيب الفرد عن ألف متر مكعب في العام شامل الأكل والشرب والغسيل والاستحمام والزراعة وكل شيء يصبح هناك فقر مائي".



وتابع رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأنه إذا وصل إلى 600 متر مكعب في العام نصبح في مرحلة الشح المائي، لافتًا إلى أن نصيب المواطن أقل من ذلك حاليًا.

