  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:47 م
بحث متقدم
ارشيف

وفاة الفنان صاحب دور بلال بـ "الرسالة"

تهريب مخدرات

ضربة معلم.. عملية نوعية لحرس الحدود السعودي

السيسي

"السيسي" يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة المنتخب

ارشيفية

قنبلة بوزن نصف طن.. ساعات رعب بمطار ألماني

زاهي حواس

حواس: "ده كان يوم أسود في تاريخ مصر"

بكري

بكري: "زي ما رفعتوا الأسعار احمونا من الاستغلال"

اردوغان

قرار مفاجئ.. أردوغان يقيل أعلى شخصية مالية.. ما السبب

ترامب

تهديد جديد لترامب: ستبدأ حملات الاعتقال

زلزال كاليفورنيا

فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا

عيد استقلال الجزائر

الاحتفال باستقلال الجزائر.. ومغردون: بدون نظام بوتفليقة

"مياه القاهرة": دخلنا مرحلة الشح المائي

الحياة السياسية

الشيمي
الشيمي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

غدًا محاكمة "الزيات والعمدة" في إهانة القضاء

#

لمواجهة نقص المياه.. «دبى» تُلهم مصر

#

انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 3 ساعات

#

الحكم في تظلم منع سفر المتهمين في قضية مواسير المياه 7 فبراير

المياه

حمدي رزق

الشييمي

أثيوبيا سد النهضة

حذر المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، المصريين من الإسراف في استخدام المياه، قائلاً: "هناك إسراف كثير في المياه، لدينا مشكلة في المياه المهدرة، وإسراف المياه في غير محله لا يرضي الله".

 وأضاف "الشيمي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "نحن في مرحلة الشح المائي؛ إذا قل نصيب الفرد عن ألف متر مكعب في العام شامل الأكل والشرب والغسيل والاستحمام والزراعة وكل شيء يصبح هناك فقر مائي".

وتابع رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأنه إذا وصل إلى 600 متر مكعب في العام نصبح في مرحلة الشح المائي، لافتًا إلى أن نصيب المواطن أقل من ذلك حاليًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة بطل السعودية في الغوص غريقًا
» أغلى طلاق في العالم.. تعرف على قيمته
» منزل في سويسرا هدية فنانة شهيرة بعيد ميلادها
» اغتصاب طفلة عمرها عامان فى الحضانة
» يشعل النار فى جسده بسبب خلافات مع زوجته
» مصرع مصرى غرقًا فى الكويت
» "الفقي" بعد رفع أسعار المحروقات: "لازم نصحصح للي جاي"
» "السيسي" يمنح رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية
» «كاف» يعلن أسماء حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا
» اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء
» أزمة في المغرب بسبب "اطبخي واقعدي في البيت"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان