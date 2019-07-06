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حبس وزير سابق بتهمة الاعتداء جنسيًا على طالبي لجوء

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وكالات - سارة أشرف

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قضت محكمة نرويجية بسجن وزير سابق خمس سنوات، أدين بارتكاب اعتداءات جنسية بحق ثلاثة من طالبي اللجوء خلال سنوات، الضحايا أبلغوا المحكمة أن الوزير منحهم وظائف وأماكن إقامة في مقابل "خدمات جنسية".

أصدرت محكمة نرويجية حكما بالسجن خمس سنوات على وزير سابق أدين بارتكاب اعتداءات جنسية بحق ثلاثة من طالبي اللجوء خلال سنوات.

وأدين سفين لودفيغسين البالغ (72 عاما) باستغلال منصبه كحاكم مقاطعة، واستغلال الموقف الضعيف لثلاثة رجال يعاني أحدهم إعاقة ذهنية. وأصدرت المحكمة حكمها أمس الأربعاء الثالث من يوليو 2019.

وارتكب الوزير السابق اعتداءاته بحق الرجال الثلاثة البالغين الآن ما بين 25 و34 عاما بين عامي 2011 و2017، بحسب وثائق المحكمة، التي أطلعت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها.

وأبلغ الضحايا المحكمة أن لودفيغسين، الذي تقاعد الآن، منحهم وظائف وأماكن إقامة في مقابل "خدمات جنسية". وقال اثنان من الضحايا إنهما كانا يخشيان أن تسحب منهما تصاريح الإقامة إذا لم يرضخا لمطالب لودفيغسين.

في المقابل، نفى لودفيغسين مرارا ارتكاب أي فعل غير قانوني، وقبل توليه منصب حاكم مقاطعة في النرويج، شغل السياسي المحافظ السابق مناصب عدة.


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