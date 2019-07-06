  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": ثورة 30 يونيو أكبر من عبور 73

مجندين ف اسرائيل

إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا بحريق في سجن عسكري

ارشيف

وفاة الفنان صاحب دور بلال بـ "الرسالة"

تهريب مخدرات

ضربة معلم.. عملية نوعية لحرس الحدود السعودي

السيسي

"السيسي" يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة المنتخب

ارشيفية

قنبلة بوزن نصف طن.. ساعات رعب بمطار ألماني

زاهي حواس

حواس: "ده كان يوم أسود في تاريخ مصر"

بكري

بكري: "زي ما رفعتوا الأسعار احمونا من الاستغلال"

اردوغان

قرار مفاجئ.. أردوغان يقيل أعلى شخصية مالية.. ما السبب

ترامب

تهديد جديد لترامب: ستبدأ حملات الاعتقال

في مينامار..

إغلاق 15 حضانة عقب اغتصاب طفلة

قضايا وحوادث

اغتصاب جماعي- أرشيفية
اغتصاب جماعي- أرشيفية

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

انتحار طفلة بعد حملها سفاحا بكفر الشيخ

#

اغتصاب جماعى لطفلة وتهشيم رأسها حتى الموت

#

العثور على جثة مقطوعة الرأس فى كيس قمامة بـ15 مايو

#

الاغتصاب وراء مقتل طفلة كرداسة.. والمتهمان أطفال

اغتصاب

اغتصاب الاطفال

جريمة الاغتصاب

أقدم شاب على اغتصاب طفلة فى الثانية من عمرها فى نايبيداو، عاصمة ميانمار، فيما أغلقت السلطات المعنية سبع حضانات.

الواقعة أحداثها تعود إلى مايو الماضي، وذكر والد الطفلة إنه لاحظ وجود جروح في جسم ابنته بعد عودتها من الحضانة، وأكد الأطباء أنها ناتجة عن التعرض للاغتصاب.

ونقلت فرانس برس عن تين زاو مو، من إدارة الرفاهية الاجتماعية، إن الحكومة "أغلقت 15 حضانة ومدرسة خاصة يوم الاثنين الماضي. وأُعيد فتح ثمانية منها فقط".

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا في الصحافة المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ودُشنت حملة باسم "العدالة لفيكتوريا"، وهو اسم مستعار للطفلة.

ويشير خبراء إلى انتشار الانتهاكات ضد الأطفال في البلاد، فتقول منظمة "أرض البشر"، ومقرها لوزان، إن بلدة يانغون، التي لا يزيد تعداد سكانها على 800 ألف نسمة، تشهد حالة أو اثنتين من اغتصاب الأطفال أسبوعيا.

ومن المنتظر إقرار قانون جديد لحماية الطفل في ميانمار، من شأنه تمكين الشرطة من فتح تحقيقات في الانتهاكات ضد الأطفال، حتى إن لم يتقدم أي شخص ببلاغ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مخترقو بريد المؤسسات الحكومية والخاصة أمام الجنايات
» "عثمان بن أرطغرل" ينشر صورة من بيروت
» فوائد مذهلة لعصير القرنبيط
» شاهد.. موقف طريف لـ" بعوضة": "أخدت حقي"
» طبيب المنتخب يزف خبرا سارا بشأن "الونش"
» ضربة قاضية من راقصة باليه.. من المستهدف؟
» العثور على جثة بطل السعودية في الغوص غريقًا
» أغلى طلاق في العالم.. تعرف على قيمته
» فنانة شهيرة تحصل على منزل في سويسرا.. لهذا السبب
» إغلاق 15 حضانة عقب اغتصاب طفلة
» يشعل النار فى جسده بسبب خلافات مع زوجته

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان