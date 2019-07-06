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أغلى طلاق في العالم.. تعرف على قيمته

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جيف بيزوس مؤسس "أمازون" وماكينزي بيزوس
جيف بيزوس مؤسس "أمازون" وماكينزي بيزوس

متابعات - أمينة عبد العال

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بلغت قيمة أغلى طلاق في العالم  بـ 38 مليار دولار، بين جيف بيزوس وماكينزي بعد أن توصلا إلى اتفاق تسوية.

أنجز جيف بيزوس مؤسس "أمازون"، وماكينزي بيزوس، اتفاق طلاقهما والبالغة قيمته 38 مليار دولار، على ما أعلنت وكالة "بلومبرج نيوز".

وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل ماكينزي بيزوس (49 عامًا) على ما يقرب من 19,7 مليون سهم في ”أمازون.كوم“ أي 4 % من إجمالي أسهم الشركة، ما يضعها في المرتبة الثانية والعشرين في تصنيف ”بلومبرغ“ لأصحاب المليارات (بلومبرغ بيليونيرز)، وفق المصدر عينه.

وتولى قاضٍ في مقاطعة كينغ بولاية واشنطن إنهاء معاملات الطلاق. وسيحتفظ جيف بيزوس (55 عامًا) بـ12 % من أسهم المجموعة، وسيبقى أثرى أثرياء العالم.

وأعلنت "ماكينزي بيزوس" وهي روائية عزمها التخلي عن أسهمها في "واشنطن بوست"، وشركة "بلو أوريجين" لاستكشاف الفضاء، لحساب جيف بيزوس، وكذلك الأمر بالنسبة لحق التصويت المتصل بأسهمها المتبقية في "أمازون".

كما تعهدت بتقديم نصف ثروتها للأعمال الخيرية، لتنضم إلى صفوف أثرى فاعلي الخير في العالم.


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