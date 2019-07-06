ضربة معلم.. عملية نوعية لحرس الحدود السعودي

06 يوليه 2019 - 12:09 م

تمكنت قوات حرس الحدود السعودى من إحباط تهريب 1273 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر داخل البلاد، طبقًا لتصريحات المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني.

وأضاف أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 48 شخصاً، بينهم 28 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و15 متهماً من الجنسية اليمنية، و3 متهمين من الجنسية الصومالية، و (2) سعوديا الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن المقدم القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد القريني أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.