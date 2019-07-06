» ضربة قاضية من راقصة باليه.. من المستهدف؟

متابعات - أمينة عبد العال
نجحت راقصة باليه شهيرة في توجيه ضربة قوية، والطريف أن المستهدف كان "غطاء الزجاجة".
شاركت راقصة الباليه الروسية ” أناستاسيا فولوتشكوفا ” ، في تحدي غطاء الزجاجة المنتشر مؤخراً على موقع التدوين المصغر “تويتر ” .
وأظهر مقطع فيديو الراقصة الروسية وهي توجه ركلة قوية وسريعة لغطاء الزجاجة لتستطيع فتحها بضربة واحدة .
الجدير بالذكر أن عدد كبير من الفنانين والرياضين قد شارك في التحدي الجديد المنتشر ضمن تقاليع مواقع التواصل الإجتماعي .
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