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"عثمان بن أرطغرل" ينشر صورة من بيروت

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نشر بوراك أوزجفيت
نشر بوراك أوزجفيت

متابعات - أمينة عبد العال

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نشر بوراك أوزجفيت والشهير بعثمان بن أرطغرل صورة جديدة له من بيروت.

بعد زيارته إلى بيروت، نشر النجم التركي بوراك أوزجفيت صورةً واحدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها في مكان مطلّ على البحر، وتبدو فيه المباني الشاهقة في بيروت.

وعلّق أوزجفيت قائلاً: "شكرًا بيروت على كل شيء.. أراكم قريبًا"، فهل يخصص النجم التركي زيارة أخرى للبنان؟

جدير بالذكر أن  بوراك أوزجفيت سيقوم بدور عثمان بن أرطغرل في الموسم السادس والمنتظر من قيامة أرطغرل.


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