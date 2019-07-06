"عكاشة": ثورة 30 يونيو أكبر من عبور 73

06 يوليه 2019 - 02:30 م





أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن ثورة 30 يونيو تعد عبورًا أكبر من عبور قناة السويس في حرب أكتوبر73 ، مضيفا بأن مصر استعادت الآن وضعها وإمكانياتها الطبيعية، معتبرًا.



وتابع"عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بأن جمهور الكنبة انتفض في 30 يونيو ليفرض كلمته، مضيفًا أن ثورة 30 يونيو منعت إلى حد ما تدمير الجنس العربي بأكمله.



وأشار إلي أن مصر استطاعت بعد ثورة 30 يونيو أن تعيد بناء نظام الدولة، وقامت بتعديل الدستور، وأعادت للبرلمان غرفة ثانية.

