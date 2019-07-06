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الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": ثورة 30 يونيو أكبر من عبور 73

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"عكاشة": ثورة 30 يونيو أكبر من عبور 73

الحياة السياسية

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

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حرب أكتوبر

30 يونيو

عكاشة



أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن ثورة 30 يونيو تعد عبورًا أكبر من عبور قناة السويس في حرب أكتوبر73 ، مضيفا بأن مصر استعادت الآن وضعها وإمكانياتها الطبيعية، معتبرًا.

وتابع"عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بأن جمهور الكنبة انتفض في 30 يونيو ليفرض كلمته، مضيفًا أن ثورة 30 يونيو منعت إلى حد ما تدمير الجنس العربي بأكمله.

وأشار إلي أن مصر استطاعت بعد ثورة 30 يونيو أن تعيد بناء نظام الدولة، وقامت بتعديل الدستور، وأعادت للبرلمان غرفة ثانية.

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