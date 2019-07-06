  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:49 م
بحث متقدم
الجماهير المصرية

زيادة عدد مداخل استاد القاهرة أمام الجماهير

زاهي حواس

زاهي حواس: هذا يوم أسود واجتماع تاريخي قادم

السودان

خطة جديدة لقوي المعارضة في السودان

مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج

«بن سلمان» يتسبب في إلغاء حفل «ميناج» بالسعودية

المشير حفتر

رد صارم من حفتر علي تهديدات تركيا

رئيس محكمة النقض

عبدالله عصر رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء

الخبز

خط ساخن لشكاوى ارتفاع سعر الخبز

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": ثورة 30 يونيو أكبر من عبور 73

مجندين ف اسرائيل

إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا بحريق في سجن عسكري

ارشيف

وفاة الفنان صاحب دور بلال بـ "الرسالة"

رد صارم من حفتر علي تهديدات تركيا

عرب وعالم

المشير حفتر
المشير حفتر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ليبيا تحظر الرحلات مع تركيا جوًا وبحرًا

#

شقيق "فتاة الموتوسيكل" يفاجئ الجميع بمعلومة صادمة

#

بعد تلقيهم تهديدات.. السعودية توجه نداء لمواطنيها بتركيا

#

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يهزم كيفو فيرونا

تركيا

أوغلو

حفتر

خرج المشير خليفة حفتر  عن صمته تجاه تهديدات تركيا، ورد عليها بتصريحات صارمة.

رد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على تهديدات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لقواته، مشيرا إلى أنه يواصل القتال لتحرير طرابلس من الإرهابيين.

وقال خليفة حفتر، في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أنه لا يتابع التهديدات التي تصدر لقواته على لسان وزير الخارجية التركي.

 وأوضح "لا أتابع ما جاء على لسان وزير الخارجية التركي لأن وقتنا ثمين وشعبنا في انتظار الإعلان عن تحرير طرابلس من الإرهابيين".

وتابع "الجيش يواصل القتال بغض النظر عن أي بيانات سياسية"، معربا عن اهتمامه بالعلاقات مع الشعب التركي واحترامه له.

كما ذكر أن حكومته لديها وزارة خارجية وهي الطرف المسئول عن الرد على التصريحات التركية، إذا كان الأمر ضروريا.

وكان وزير الخارجية التركي قال إن "حفتر يعادي بلاده لأن أنقرة تدعم الطرف المحق في الصراع الدائر في ليبيا".

وأوضح جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، أن "حفتر لا يمتلك حسا إنسانيا ويستهدف الشعب الليبي بلا رحمة"، محذرا إياه من مغبة اختطاف المواطنين الأتراك مرة أخرى.

وأضاف الوزير أن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، مستعد لتقاسم السلطة في البلاد، بينما حفتر المدعوم من دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، يرفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني".

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إن أنقرة ستنتقم من أي هجوم واقع على مصالحها من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال "آكار" لوكالة الأنباء الحكومية التركية "الأناضول": "سيكون هناك ثمن باهظ للغاية للمواقف أو الهجمات العدائية، وسننتقم بأكثر الطرق فعالية وقوة".

وأكد أن جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى "المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفا "يجب أن يكون من المعلوم أننا اتخذنا جميع أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي ضد تركيا".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحافة المغربية تتحدث عن خروج «الأسود» أمام بنين
» ظهير الجزائر يحذر من سيناريو المغرب أمام غينيا
» الدستورية: يجوز للسلطة سحب ترخيص الأعمال الفنية في أي وقت
» مخترقو بريد المؤسسات الحكومية والخاصة أمام الجنايات
» "عثمان بن أرطغرل" ينشر صورة من بيروت
» فوائد مذهلة لعصير القرنبيط
» شاهد.. موقف طريف لـ" بعوضة": "أخدت حقي"
» طبيب المنتخب يزف خبرا سارا بشأن "الونش"
» ضربة قاضية من راقصة باليه.. من المستهدف؟
» العثور على جثة بطل السعودية في الغوص غريقًا
» أغلى طلاق في العالم.. تعرف على قيمته

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان