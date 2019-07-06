خطة جديدة لقوي المعارضة في السودان

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متابعات - أمينة عبد العال

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السودان

المجلس العسكري

قوي التغيير

قررت قوى التغيير  تغيير جدولها السابق للفعاليات الاحتجاجية في الخرطوم وتوقف المواكب وتكشف ما سيحدث خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك تزامنا لمتغيرات الأحداث في السودان عقب توقع الاتفاق مع المجلس العسكري وفق متابعة موقع أخبار السودان .

ونشرت قبل قليل بيانا خاصا حول الجدول الجديد وجاء البيان كالآتي :

في إطار العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة واستكمال مهمة التغيير الشامل، نبادر بإصدار جدول جديد كجزء أولي من خطة عمل متكاملة ومشروع طويل المدى نساهم في إنجازه جميعاً وفق مبدأ القيادة الجماعية.

جدول العمل الجماهيري والثوري

السبت 6 يوليو 2019

– بداية اجتماعات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة( يمكن للجان أن تضع المهام التي توافق بيئتها ومنطقتها تبدع وتبتكر أدواتها ووسائل العمل الملائمة؛ كمثال يمكن أن توضع خطط وبرامج عمل لكيفية تصفية تركة النظام البائد في المنطقة المعنية)

– حملة حنبنيهو بالأحياء والنوادي والمدارس والشوارع العامة

الأحد 7 يوليو 2019

– مخاطبات واجتماعات المهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة حول واجبات المرحلة واستعادة النقابات المهنية والحرفية والعمالية

– استمرار اجتماعات ولقاءات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة

الاثنين 8 يوليو 2019

– استمرار اجتماعات ولقاءات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة

الثلاثاء 9 يوليو 2019

– بداية فعاليات المدن والأقاليم باسم واجبات المرحلة الانتقالية

– ندوات

– ورش عمل

– اجتماعات

الأربعاء 10 يوليو 2019

– يوم للمبادرات الفردية والجماعية نداء للمبدعين والتشكيليين لرسم جداريات الشهداء

الخميس 11 يوليو 2019

– ندوات مركزية في العاصمة القومية والأقاليم حول الراهن السياسي ومهام المرحلة الانتقالية

الجمعة 12 يوليو 2019

– حملة حنبنيهو بالأحياء والنوادي والمدارس والشوارع العامة

– مواصلة حملة التشكيليين

السبت 13 يوليو 2019

– أربعينية شهداء مجزرة 29 رمضان وإحياء ذكرى شهداء الثورة السودانية في العاصمة القومية والأقاليم


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