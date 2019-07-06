» ظهير الجزائر يحذر من سيناريو المغرب أمام غينيا

أمير سعد
حذر يوسف عطال، الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر زملائه في الفريق من الاستهانة بغينيا، مشددًا أن لديهم 90 دقيقة يجب الاتزام خلال بالجدية والتركيز الشديد.
وأوضح عطال :"نحن على دراية بكل الأمور الخاصة بالمنتخب الغيني وندعو الله أن تكون لدينا الإرادة للفوز والتأهل لدور الثمانية ".
وعن خروج المغرب من البطولة قال عطال :"لم نستطع متابعة مباراة المغرب بسبب أننا كان لدينا تدريب وخروج المغرب يجعلنا جادين أكثر وغير متساهلين ونلعب بقوة كبيرة حتي تكون هناك إرادة الفوز ولا يتكرر نفس سيناريو المغرب ".
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