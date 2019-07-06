» ظهير الجزائر يحذر من سيناريو المغرب أمام غينيا

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غينيا

حذر يوسف عطال، الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر زملائه في الفريق من الاستهانة بغينيا، مشددًا أن لديهم 90 دقيقة يجب الاتزام خلال بالجدية والتركيز الشديد.

وأوضح عطال :"نحن على دراية بكل الأمور الخاصة بالمنتخب الغيني وندعو الله أن تكون لدينا الإرادة للفوز والتأهل لدور الثمانية ".

وعن خروج المغرب من البطولة قال عطال :"لم نستطع متابعة مباراة المغرب بسبب أننا كان لدينا تدريب وخروج المغرب يجعلنا جادين أكثر وغير متساهلين ونلعب بقوة كبيرة حتي تكون هناك إرادة الفوز ولا يتكرر نفس سيناريو المغرب ".


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