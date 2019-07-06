شقيق فنانة شهيرة يفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

06 يوليه 2019 - 04:33 م

كشف أورلاندو شقيق الفنانة الفرنسية الراحلة داليدا حقائق تعلن للمرة الأولى عن ظروف وفاتها. وجاء ذلك خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً ونشرت على صفحات مجلة "Télé-Star " الفرنسية.

وقال أورلاندو: "كانت شقيقتي تعيسة. فقد كانت دائماً مريضة عندما كانت صغيرة. ولاحقاً بدأت المآسي المتتالية في حياتها. ثمة أمور عدة دفعتها إلى الإقدام على ما لا يمكن التراجع عنه".

واضاف أن حالتها انقلبت رأساً على عقب بعد فشل علاقتها الأخيرة مع الطبيب فرانسوا نودي. وتابع: "كانت تلك النقطة التي أدت إلى فيضان الكوب. أرادت أن تترك صورة جميلة عنها، صورة تعبر عن مجدها... إنه خيار داليدا الدائم".

ويشار إلى أن موت داليدا أعلن في 3 أيار 1987 في باريس بعدما أقدمت على الانتحار عن 54 عاماً. ووجدت إلى جانبها رسالة كتبت فيها: "الحياة لا تُحتمل. سامحوني".



