تركي آل الشيخ مطلوب في الكويت

محمد فضل- متابعات
أبدت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، إعجابها بإنجازات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، وتمنت استعارته من المملكة.
وقالت السعيد على “تويتر”: “وآنا مندمجة بحفلة عبادي الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا تركي آل الشيخ على سبيل الإعارة أو كمحترف ممكن”.
وأضافت: “تدرون شنو أكثر شي عجبني في الخطه اللي وضعها تركي آل الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقة وحده ورغم أن المملكة العربية شاسعة المساحة ومناطقها بعيده عن بعض إلا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفية عالية .. المهرجانات الترويحية في كل أنحاء المملكه جهد جبار يشكرون عليه”.
وآنا مندمجه بحفلة #عبادي_الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا #تركي_ال_الشيخ على سبيل الإعاره أو كمحترف .. ممكن ????— فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) 5 يوليو 2019
تدرون شنو أكثر شي عجبني في الخطه اللي وضعها #تركي_آل_الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقه وحده ورغم أن المملكه العربيه ساشعة المساحه ومناطقها بعيده عن بعض الا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفيه عاليه .. المهرجانات الترويحيه في كل انحاء المملكه جهد جبار يشكرون عليه— فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) 5 يوليو 2019
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