نائبة: التأمين الصحي الشامل إعجاز حقيقي

06 يوليه 2019 - 05:01 م

قالت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن بدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل بالمحافظة يؤكد أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع أدهشت العديد من دول العالم، لافته إلى أن هناك دول كبرى فشلت فى تطبيق منظومة التأمين وأن مصر اليوم تعطى للعالم درسا فى تنفيذ المشروعات فى الوقت الذى تحارب فيه الإرهاب تنفذ مشروعات عالمية.





وأشارت عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، فى بيان لها، أن المحافظة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه كأول محافظة يتم تطبيق المشروع بها، مشيده بحرص كافة الأطراف على إنجاح المنظومة الجديدة، سواء من خلال الإنتهاء من كافة الاستعدادات سواء المنشآت الطبية المجهزة بعدد من الوحدات الصحية.



