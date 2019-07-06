» وزير البترول يتابع مخزون الأرصدة الاستراتيجية من البنزين والسولار

06 يوليه 2019 - 05:07 م

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً فى غرفة عمليات الوزارة ضم رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية.



وخلال الاجتماع تابع المهندس طارق الملا موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر امداداته فى مختلف المحافظات المصرية والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار ومن مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية ، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز .



واطمئن الوزير خلال الاجتماع على كفاية الأرصدة الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز ومختلف المنتجات البترولية وذلك من خلال متابعة الأرصدة لحظياً عبر غرفة العمليات بالوزارة كما حرص الملا خلال تواجده فى غرفة العمليات على التواصل مع مسئولى غرف العمليات الخاصة بشركات توزيع المنتجات البترولية فى مختلف المحافظات لمتابعة حركة توزيع البنزين والسولار من المستودعات الرئيسية وكذلك حركة التوزيع للمستهلك النهائى فى المحطات وانها بشكل طبيعى وفقاً للأسعار الجديدة التى تم إقرارها صباح اليوم الجمعة مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال نقل وشحن الوقود من المستودعات إلى محطات التموين