وزيرا الدفاع والرياضة يتابعان مران المنتخب الوطني

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«السيسي» يطالب لاعبي المنتخب بتنفيذ هذا الأمر

حرص كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر المنتخب الوطنى لكرة القدم ومتابعة مران اللاعبين مساء اليوم بإستاد الكلية الحربية، حيث قاما بالاطمئنان على اللاعبين وشدا من أزرهم، قبل إنطلاق مباراة دور ال 16 غدا بإستاد القاهرة الدولي أمام المنتخب الجنوب إفريقي.

وأكد صبحي على أن الدولة تقف خلف لاعبي المنتخب وتدعمهم وتثق في قدراتهم للفوز بمباراة غدا والوصول للأدوار النهائية، وتحقيق حلم الشعب المصري والفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم 32، التى تنظمها مصر حاليا و التى يتنافس فيها 24 منتخبا إفريقيا لأول مرة.

يذكر أن منتخب الفراعنة، قد صعد لدور ال16 وحصل على العلامة الكاملة بالفوز فى الثلاث مباريات وتصدر المجموعة، ويلاقي غدا منتخب" الاولاد" جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور ال16.

ويتطلع لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم لإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر منهم الكثير خلال الأدوار المقبلة للبطولة حيث أكدوا على بذل مزيد من الجهد وتحقيق مزيد من الانتصارات ، لإسعاد ملايين من الشعب المصرى التي تقف خلف المنتخب

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