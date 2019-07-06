«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح، أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيره للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، فتكون:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة


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