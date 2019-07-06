ردًا على «تواجد جماهيرها».. هل تهتف الجماهير المصري ضد إسرائيل اليوم؟

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انطلقت دعوات إلكترونية للهتاف ضد إسرائيل في الدقيقة 73بالمباريات المتبقية بكأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، وذلك في أعقاب الحديث عن تواجد مشجعين إسرائيليين بمدرجات "الكان".

وتصدر هاشتاج (وسم) #الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل (إسرائيل)، السبت، قائمة الأكثر تداولاً في موقع تويتر بمصر، قبل مباراة فاصلة بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا ضمن مباريات البطولة، التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي وتختتم 19 يوليو.

وفي 30 يونيو الماضي، قالت سفارة إسرائيل في مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2019".

وأضافت: "زار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية (شمال شرق)، وكانت هذه المرة الأولى للجماهير الإسرائيلية مشاهدة التصرف الإنساني من جانب جماهير الكرة المصرية".

غير أن الأمر قوبل بردود من قبل نشطاء مصريين، اتسمت بالسخرية والاستنكار.

واقترحت إحدى الناشطات المصريات فكرة الهتاف بالمدرجات: "إحنا ممكن نعمل هاشتاج اهتف في الدقيقة 73 ضد إسرائيل طبعا تاريخ قريب على قلبكم"، في إشارة لحرب أكتوبر 1973، والتي حررت مصر خلالها الأراضي التي كانت  تخضع لاحتلال الإسرائيلي آنذاك.

وحوّل مغردون ذلك الاقتراح لهاشتاج، وتكررت عشرات التغريدات التي ترفض التطبيع مع إسرائيل، دون أن يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري أو الإسرائيلي بشأن تلك المشاركات الإسرائيلية السابقة أو المستقبلية.

وهتفت مدرجات الكان في مباريات عربية هذا العام باسم نجم مصر السابق واللاعب الدولي محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 (اتفاقا مع رقم قميصه السابق في الملاعب) تقديرًا له.


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