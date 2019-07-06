  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
مصر وجنوب افريقيا

بث مباشر لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

عرابي

حد الرجم يشعل معركة بين «آيات عرابي» و«عصام تليمة»

التنمر

لماذا لا يعاقب القانون في مصر على «التنمر»؟

أبو تريكة

سر غياب «أبو تريكة» عن استوديو مباراة مصر وجنوب إفريقيا

الوقود

«الحكومة»: إعادة تسعير الوقود كل 3 أشهر

محمد صلاح وعمرو وردة

مفاجأة عن دور «صلاح» في أزمة «عمرو وردة»

عاصفة ترابية

«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

أبوتريكة وصلاح

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

زاهي حواس

زاهي حواس: هذا يوم أسود واجتماع تاريخي قادم

جماهير ترفع علم فلسطين

ردًا على «تواجد جماهيرها».. هل تهتف الجماهير المصري ضد إسرائيل اليوم؟

سر غياب «أبو تريكة» عن استوديو مباراة مصر وجنوب إفريقيا

الرياضة

أبو تريكة
نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

«كاف» يعلن أسماء حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا

#

كشف حقيقة غياب نجل عزت أبو عوف عن جنازته

#

ساويرس يحرج "أنيسة حسونة" بسبب أبو تريكة

#

سعد الصغير يروي أغرب موقف جمعه بـ"أبو تريكة"

يغيب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، عن الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وجنوب إفريقيا على قناة "بين سبورت" والمقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019.

ويعود سبب غياب أبو تريكة إلى تعرضه لنزلة برد شديدة استدعت حضور الطبيب الذي نصح بإراحته وعدم ظهوره في الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم بين مصر وجنوب إفريقيا، وفقًا لـ "بوابة أخبار اليوم".

وكان هيثم فاروق؛ نجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي بقنوات بي إن سبورتس، قد قال في تغريدة له على "تويتر": "أطيب الامنيات بالشفاء العاجل للنجم الكبير محمد ابوتريكة"، دون أن يوضح طبيعة المرض الذي تعرض له أبوتريكة.

وكان تريكة من المقرر أن يتواجد في الاستوديو التحليلي لمواجهة مصر أمام جنوب أفريقيا، مساء اليوم السبت، قبل أن يفاجئ فاروق الجميع بمرض أمير القلوب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي
» بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مدينة فلوريدا الأمريكية
» نيجيريا تطيح بـ«الكاميرون» من أمم إفريقيا 2019
» «جماعة الحوثي» تعلن استهداف مطار «جيزان» بالسعودية
» «أجيري» يعلن تشكيل مصر أمام جنوب أفريقيا
» إطلالة مثيرة لـ «سما المصري» بإستاد القاهرة
» «الأزهر» يعلن انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية
» «حماس» تتهم «فتح» بمحاولة الإيقاع بين الحركة ومصر
» مقتل 19 مدنيًا في قصف للنظام السوري على إدلب
» «جريس» و«أبياه» يفرضان السرية على تدريبات تونس وغانا
» وزير البترول يتابع مخزون الأرصدة الاستراتيجية من البنزين والسولار

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان