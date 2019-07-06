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حد الرجم يشعل معركة بين «آيات عرابي» و«عصام تليمة»

حد الرجم يشعل معركة بين «آيات عرابي» و«عصام تليمة»

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اشتعلت معركة فقهية بين الإعلامية آيات عرابي، الموالية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وعصام تليمة، المدير السابق لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" سابقًا حول حد الرجم في الإسلام.

ففي الوقت الذي أكد فيه "تليمة" أن حد الرجم هو حد تعزيز وليس حدًا قاطعًا، ردت "عرابي" بأن "حد الرجم لا ينكره سوى المعتزلة والخوارج وأتباعهم في العصر الحديث، وهؤلاء جهلة لا يعتد بهم".

البداية كانت بحلقة نقاشية بإحدى القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان حول رجم الزاني، وهل هو حد أم تعزيز أم منسوخ لا يعمل به؟ وأجاب "تليمة"، بأن الرجم تعزيز لا حد، وأن الرأي القائل بنسخه هو رأي قوي ووجيه، واستشهد ببعض الأدلة التي تعزز من رأيه.

إلا أن عرابي انتقدت آراء "تليمة"، واستعانت بمقطع فيديو للعلامة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي يرد على من ينكرون حد الرجم في الإسلام.

وطالبت "عرابي"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإرسال مقطع الشعراوي لتليمة، مؤكدة أن الأخيرة وغيره ممن وصفتهم بـ"النصابين والأدعياء وكل من ينكرون حد الرجم هم من فئة المعتزلة والخوارج وأتباعهم في العصر الحديث، وهؤلاء جهلة لا يعتد بهم".

وأكدت "عرابي"، أن "حد الرجم هو حد ثابت بالحديث عن النبي "صلى الله عليه وسلم" والصحابة ولم يجادل فيه سوى المعتزلة والخوارج".

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